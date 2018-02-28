Порошенко рассказал о мечтах Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции рассказал о мечтах и возможностях экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. В частности, украинский лидер убежден, что экс-политик «страдает» из-за того, что ему не удалось провести реформы в доверенном ему регионе, пишет издание «Украинская правда».

По словам Порошенко, Саакашвили наделили огромными возможностями в должности губернатора и даже разрешили назначать бывших подчиненных из Грузии на руководящие посты в Одесской области.

«Были мечты, идеалы. Михаил, к сожалению, сам их разрушил. Я не думаю, что сейчас он счастливый человек», - сказал глава Украины.

Он рассказал, что реадмиссия (согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан, а также, в некоторых случаях, иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве – прим. ред.), экс-президента Грузии в Польше состоялась «юридически безупречно» и по украинскому законодательству, и по международному.

Ранее Саакашвили выдворили из Украины в Польшу. Позднее он прилетел в Нидерланды, где оформил удостоверение личности, которое дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.