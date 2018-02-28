Грузинские снайперы раскрыли подробности стрельбы на Майдане

Появляются новые свидетельства того, как Порошенко и другие нынешние руководители Украины пришли к власти. Израильский телеканал публикует данные кровавых событий на Майдане в 2014 году. Это интервью еще двух снайперов из Грузии, в котором они честно признаются: «Да, стреляли по людям и бойцам "Беркута"; да, создавали хаос и ажиотаж. Но действовали по приказу».

Этот документальный фильм никогда не выйдет в прокат на украинском телевидении - по крайней мере, при действующей власти. Ведь авторы проекта не намекают, а доказывают - власть и стала причиной госпереворота и кровавой бойни на Майдане. Новые свидетели старых событий - грузинские снайперы, которые расстреливали и бойцов «Беркута», и митингующих.

«Когда проводился митинг, снайперы должны были стрелять в митингующих, в «Беркут», чтобы митинг не разошелся, чтобы создать хаос и ажиотаж, митинг должен был сохраниться, не разойтись. Правительство должно было быть свергнуто», - сообщил один из снайперов Георгий Бежиташвили.

За работу им пообещали шесть тысяч долларов и полную конфиденциальность. Никаких пограничных штампов. Рейс из Тбилиси в аэропорту Киева лично встречал на тот момент комендант Майдана Парубий. Готовил к кровавой работе грузинских снайперов инструктор из США - Кристофер Брайан.

«Нам объяснили, что он специалист своего дела, снайпер, он был в горячих точках, в Афганистане, в Ираке. Сказали, что на данном этапе он нам помогает, что он классный парень», - рассказал подробности Бежиташвили.

Другой снайпер Цезарь Баджалидзе добавил, что потом «Брайан зашел, Пашинский, еще ребята там были, они сумки занесли. В сумках было оружие, было СВД – это были снайперские винтовки».