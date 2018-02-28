Сборная России по хоккею на Олимпиаде заставила фанатов поволноваться - Путин

Президент России Владимир Путин в среду в Кремле наградил российских олимпийцев. Орден Дружбы получили фигуристки Загитова и Медведева, вся хоккейная сборная России, лыжники Большунова и Спицова.

Путин отметил, что российская сборная по хоккею заставила болельщиков поволноваться на ОИ-2018.

«Огромным подарком, безусловно, для миллионов российских болельщиков стала и наша победа в хоккее. Правда, национальная наша ледовая дружина заставила нас, мягко скажем, поволноваться немного»,

- сказал Путин во время своего выступления.