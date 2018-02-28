Сборная России по хоккею на Олимпиаде заставила фанатов поволноваться - Путин
Российские хоккеисты впервые с 1992 года завоевали золото Олимпиады. В финале соревнований спортсмены обыграли сборную Германии со счетом 4:3.
Фото: Daniel Karmann dpa / Globallookpress
Президент России Владимир Путин в среду в Кремле наградил российских олимпийцев. Орден Дружбы получили фигуристки Загитова и Медведева, вся хоккейная сборная России, лыжники Большунова и Спицова.
Путин отметил, что российская сборная по хоккею заставила болельщиков поволноваться на ОИ-2018.
«Огромным подарком, безусловно, для миллионов российских болельщиков стала и наша победа в хоккее. Правда, национальная наша ледовая дружина заставила нас, мягко скажем, поволноваться немного»,
- сказал Путин во время своего выступления.
Он отметил, что сборная все-таки сумела собраться и вырвать долгожданное олимпийское золото.