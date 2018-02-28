«Звездные войны» становятся приоритетом США - эксперт

В новом бюджете Минобороны Соединенных Штатов Америки на 2019 год впервые за долгое время космические программы вышли на второе место по затратам после ядерных сил.

«Американцы планируют использовать космос для размещения в нем не только обеспечивающих систем: наблюдения, разведки, связи, предупреждения ракетно-ядерного нападения, но прежде всего - боевых установок, чтобы проводить военные операции, используя космическое пространство», – считает эксперт РИСИ Григорий Тищенко.

По его словам, к подобному шагу американское военное ведомство «готовится уже давно, написаны даже наставления для непосредственного использования в войсках, где открыто говорится, в том числе и о боевых операциях в космосе».

Тищенко считает, что эти документы не просто слова, а магистральное направление военных ведомств США.