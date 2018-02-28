Путин провел переговоры с канцлером Австрии Курцем

Ситуация в Сирии стала одной из центральных тем переговоров Владимира Путина с канцлером Австрии Себастьаном Курцем. Отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи, президент заявил, что решения проблем зависят от того, насколько стороны конфликта хотят урегулирования.

Путин также прокомментировал обострение в Восточной Гуте и решение российской стороны о введении там гуманитарных пауз.

«В Восточной Гуте находится еще немало экстремистских сил, представителей целого набора террористических организаций. Оттуда ведь постоянно идут обстрелы, в некоторые дни ракетные и минометные удары доходят до восьмидесяти, пятидесяти в день», - сказал Путин.

Канцлер Австрии отметил необходимость создания гуманитарных коридоров и продвижение политического процесса для скорейшего прекращения войны в Сирии.