Путин прокомментировал размещение миротворцев на Украине

Российский лидер Владимир Путин заявил, что договариваться о размещении миротворцев нужно конфликтующим сторонам на Украине.

«Мы, как минимум, не против, но договариваться нужно конфликтующим сторонам», - заявил Путин.

Ранее сегодня, 28 февраля, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет добиваться размещения миротворцев на приемлемых для Украины условиях.