20 человек погибли при столкновении двух поездов в Египте

Не менее 20 человек стали жертвами столкновения двух поездов в Египте. 40 пассажиров серьезно пострадали, сообщают местные новостные агентства.

ЧП произошло в провинции Бохейра к северу от Каира. По предварительной версии, от пассажирского поезда отцепились два вагона и в них на полном ходу врезался товарный состав.

На место происшествия уже выехал министр транспорта Египта. Также там работают спасатели, медики и правоохранители.