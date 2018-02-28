Завидую белой завистью всем, кто сегодня служит - Юнус-Бек Евкуров

Глава Республики Ингушетия Герой России Юнус-Бек Евкуров в интервью еженедельнику «Звезда» признался, что завидует всем тем, кто сейчас служит в российской армии.

«Для того чтобы дать полноценное видение тому, как сейчас обстоят дела в Вооруженных силах РФ, надо быть "внутри системы". Как специалист, могу сказать, что завидую белой завистью всем, кто сегодня служит. По всем направлениям созданы великолепные условия», - заявил Евкуров.

Глава Ингушетии также подчеркнул, что в настоящее время офицеры сейчас получают квартиры, при этом создаются все условия вплоть до выгодной ипотеки. Читать далее…