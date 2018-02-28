Журналистам показали самодельные взрывные устройства, изъятые в ходе КТО

В среду, 28 февраля, журналистам продемонстрировали обезвреженные самодельные взрывные устройства и компоненты к ним, которые были обнаружены в ходе контртеррористических операций, а также иные материальные и документальные свидетельства, сообщается в telegram-канале МИД России.

В числе находок сотрудников спецслужб России пояса террористов-смертников, записные книжки бандитов, блоки радиоуправления СВУ для дистанционного подрыва, сами взрывные устройства и компоненты к ним, а также самодельная граната «хаттабка».