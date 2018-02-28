На Украине испытали ракетные комплексы «Корсар» и «Стугна-П»
К сообщению пресс-служба конструкторского бюро приложила снимки испытаний.
Фото: КБ "ЛУЧ" / Facebook
Украинское конструкторское бюро «ЛУЧ» испытало ракетные комплексы «Корсар» и «Стугна-П», о чем сообщается в Facebook предприятия.
В сообщении КБ сказано, что заявленные характеристики партии противотанкового оружия подтверждены в интересах заказчика.
ПТРК «Корсар» - украинский переносной противотанковый ракетный комплекс с полуавтоматической системой наведения по лучу лазера. ПТРК использует ракету Р-3 калибра 107 мм.
ПТРК «Стугна-П» предназначен для поражения танков, зависших вертолетов и прочих целей.