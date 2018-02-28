Эксперт рассказал, сколько раз США нарушали договор о РСМД

Соединенные Штаты Америки нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 93 раза. Об это в программе «Теория заговора» заявил кандидат исторических наук, профессор Академии военных наук РФ, член Экспертного Совета при Комитете Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Козин.

«Договор 1987 года, должны, в первую очередь, выполнять американцы. Почему? Потому что, начиная с 2001 года они 93 раза нарушали его. Когда испытывали противоракетную систему, они утаили часть ракет этого класса, которые были запрещены и якобы уничтожены американской стороной», - рассказал эксперт.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1–5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до 1 тысячи километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

В конце прошлого года в США опубликовали ядерную доктрину, согласно которой Вашингтон сосредоточится на разработке ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, продолжатся модернизация ядерных сил и развитие элементов «ядерной триады» (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). Между тем в НАТО обвинения в нарушении Договора о РСМД звучат в адрес России. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг недавно заявил, что Москва якобы развязывает гонку ядерных вооружений. В МИД РФ отреагировали на слова Столтенберга и посоветовали НАТО воздержаться от безосновательных обвинений в адрес России и дать оценку действиям США по договору.

Договору о РСМД посвящена статья военного обозревателя Виктора Литовкина, размещенная в еженедельнике «Звезда».

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