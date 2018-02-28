СК начал проверку после аварии в Башкирии, где погибли девять человек

Следственный комитет начал проверку по факту смертельной аварии в Башкирии, жертвами которой стали девять человек. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

На трассе М-5 к востоку от Уфы столкнулись микроавтобус Mercedes и грузовик. В салоне минивэна находились 12 пассажиров и водитель. По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением и на большой скорости выехал на полосу встречного движения. От сильного удара обе машины отбросило на обочину.

Чтобы достать пострадавших, спасателям пришлось резать кузов микроавтобуса. В районной больнице находятся три пассажирки минивэна, они в тяжелом состоянии.