Хватит деградировать: националист Мацейчук поделился планами на будущее

Польский журналист и националист Томаш Мацейчук заявил, что он все равно вернется в Евросоюз, даже если суд не примет решения о его депортации.

«Депортируют или нет - принял решение, что все равно уезжаю в Евросоюз. Хватит деградировать, надо заняться тем, что дает мне кайф и прогресс. Спасибо всем друзьям, знакомым и врагам. Я вас всех люблю и желаю вам добра», - написал журналист на своей странице в Facebook.

Вместе с тем Мацейчук не стал уточнять, в какую именно страну Евросоюза он намерен отправиться.

Напомним, накануне польский националист был задержан, также в его квартире в Москве прошли обыски, во время которых, как сообщалось, были найдены предметы с националистической символикой.

Мацейчук был доставлен в суд, однако, как он позже сам заявил в интервью телеканалу «Звезда», было принято решение о переносе заседания по его делу на перенесли на четверг, 1 марта, когда и будет вынесен вердикт.