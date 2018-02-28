Россиянин с 4 кг кокаина задержан в аэропорту Аргентины

В аэропорту Буэнос-Айреса задержали гражданина РФ с четырьмя килограммами кокаина. Об этом в своем Facebook написала министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

«Гражданин РФ сдает свой багаж в аэропорту Эсейса. Полиция аэропорта проводит тщательный контроль и обнаруживает 4 кг кокаина, которые спрятаны в двойное дно», - написала министр.

Как сообщает газета Clarin, мужчина собирался вылететь в ФРГ.

Ранее МИД России сообщил, что российские и аргентинские правоохранительные органы провели операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков на рынок Европы.