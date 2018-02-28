В Израиле нашли древнее кольцо с образом Николая Чудотворца

В Израиле нашли древнее бронзовое кольцо с изображением святого Николая Чудотворца. Декель Бен-Шитрит обнаружил ценный артефакт в своем саду во время работ. Находка была сделана в мошаве Йогев на севере страны. Об этом сообщает Jpost.com.

После обнаружения кольца мужчина опубликовал его фото в соцсети и обратился в управление древностей Израиля, где установили, что относится к периоду поздней Византийской империи.

Предварительный анализ показал, что кольцо было изготовлено в XII-XV веках. По мнению ученых, уникальное кольцо несет образ Николая Чудотворца. Подобного кольца в местных музеях нет.