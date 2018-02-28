Украина возобновила импорт газа из Европы в связи с похолоданием

Из-за резкого похолодания Украина возобновила импорт газа из Словакии и Венгрии. Соответствующее заявление сделал главный коммерческий директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Мы дополнительно добавили 12 млн куб. м в сутки. Из Словакии и Венгрии. Мы ожидаем, что холода сейчас пройдут. Нам не хватало, чтобы покрыть именно пиковое потребление», — заявил Витренко.

Ранее сообщалось, что Украина увеличила отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) на 7% до 101 миллиона кубометров из-за сильных морозов. В результате похолодания потребление газа на Украине возросло до 170 миллионов кубометров, при том что годом ранее этот показатель не превышал 138 миллионов кубометров.