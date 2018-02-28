«Союз МС-06» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в степи Казахстана

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-06», на борту которого находятся три члена экипажа Международной космической станции, успешно приземлился в степи Казахстана в 146 км юго-восточнее города Жезказган.

«Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Александром Мисуркиным и астронавтами НАСА Марком Ванде Хаем и Джозефом Акабой совершил посадку в 05:31 мск», - рассказали в Центре управления полетами.

В ЦУПе также отметили, что в настоящее время экипаж эвакуируют из капсулы «Союза МС-06». Состояние космонавтов оценивается как «хорошее».

Экипаж провел на станции 168 суток. 3 февраля Мисуркин и Шкаплеров поставили новый рекорд по продолжительности работы в открытом космосе среди российских космонавтов. Они проработали 8 часов 13 минут, что на шесть минут дольше предыдущих рекордсменов Сергея Рязанского и Олега Котова.

На МКС остаются ждать следующего экипажа россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.