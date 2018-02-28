Храм Гроба Господня открылся для паломников после трехдневного протеста

Иерусалимский храм Воскресения Христова, так же известный, как храм Гроба Господня, открылся в среду в 04:00 по местному времени (05:00 мск). Таким образом, завершилась трехдневная акция протеста против планов мэрии, согласно которым церковное имущество могло быть обложено налогом.

Хранители святыни решили восстановить доступ паломников к местам казни, упокоения и воскрешения Иисуса, после того как израильские власти заявили о готовности к началу переговоров об урегулировании спора с приостановкой взыскания налога, сообщает РИА Новости.

В местной мэрии ранее подсчитали, что общая задолженность церквей перед городским бюджетом оценивается более чем в 186 миллионов долларов. В связи с этим ведомство выставило им неустойки за предыдущие годы, а также начало арест банковских счетов.

В заявлении, которое было распространено во вторник, 27 февраля, церковные лидеры поблагодарили лидера израильского правительства Биньямина Нетаньяху за «конструктивное вмешательство» в проблему и сообщили о готовности сотрудничать с межведомственной рабочей группой, занимающейся поисками компромисса во главе с министром Цахи Ханегби.

«Израиль горд быть единственной страной на Ближнем Востоке, где христиане и приверженцы всех религий имеют полную свободу вероисповедания и молитвы. Израиль — это дом цветущей христианской общины и всегда рад христианским друзьям со всего света», - сообщили в канцелярии Нетаньяху.

Отмечается, что представители трех конфессий, которые сообща управляют Храмом Гроба Господня, вместе пришли открывать ворота. Они же ранее выступили инициаторами протеста и отказались подчиниться требованиям муниципалитета Иерусалима об уплате налога со всей недвижимости.