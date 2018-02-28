В Бразилии продлили срок расследования в отношении президента страны

В Бразилии судья Луис Роберту Баррозу продлил на 60 дней срок расследования уголовного дела в отношении действующего президента страны Мишела Темера.

Как сообщает портал Tercera, решение Баррозу стало ответом на запрос федеральной полиции Бразилии после положительного решения на этот счет генпрокурора республики. Предметом расследования стал указ главы государства об изменении системы управления портами, который якобы мог принести выгоду компании Rodrimar в обмен на взятки для Партии бразильского демократического движения, которую возглавляет Темера.

Летом прошлого года сообщалось, что генеральный прокурор Бразилии Родригу Жанот официально обратился в Федеральный верховный суд с запросом о предъявлении обвинений в коррупции президенту страны Мишелу Темеру и экс-конгрессмену Родригу Лоурешу.