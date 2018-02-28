Баскетбольный щит рухнул на игрока и нокаутировал его

Во время отборочного матча чемпионата мира по баскетболу-2019 со сборной Аргентины произошел нелепый инцидент – на игрока команды Парагвая Алехандро Перальту рухнул щит.

После того как аргентинский спортсмен забросил мяч в корзину, щит не выдержал и рухнул на парагвайца.

В результате Перальта получил удар по голове, после чего упал на паркет и некоторое время не мог подняться. Позже спортсмен попробовал присоединиться к игре и продолжить матч, но был вынужден покинуть площадку.

Игра закончилась со счетом 83:61 в пользу сборной Аргентины.

Кадры с инцидентом были опубликованы в социальной сети Twitter.

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