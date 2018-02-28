В Московском зоопарке еноты вышли из спячки

Еноты в Московском зоопарке проснулись, невзирая на морозы. В настоящий момент животные вполне активны, хотя время от времени и уходят в свой домик, чтобы еще поспать.

«Холода им совсем не страшны: благодаря густому и длинному меху еноты хорошо переносят низкие температуры. То, что они проснулись в конце февраля, не является аномалией с точки зрения зоологов», — приводит РИА Новости слова начальника отдела внешних коммуникаций Московского зоопарка Магомеда Саралиева.

Руководитель зоологического парка отметил, что в этом году еноты погрузились в зимний сон первыми из обитателей Московского зоопарка. Однако, по словам Саралиева, их сон отличается от того, в который впадают сурки и медведи: зимой еноты просто перестают покидать свое жилище и пребывают в состоянии полусна.

Ранее сообщалось, что в Можайском районе Подмосковья сотрудники Госавтоинспекции помогли оказавшемуся на дороге еноту вернуться в лес.