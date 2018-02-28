В Пентагоне анонсировали «космическую войну»

Начальник штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн в ходе 34-го ежегодного Симпозиума Военно-воздушной ассоциации и Выставки технологии во Флориде заявил, что война в космосе – это дело нескольких лет.

В своем выступлении Гольдфейн подчеркнул, что США необходимо добиться превосходства в космическом пространстве, сообщает Space News.

«Я считаю, что мы будем наносить удары из космоса через несколько лет. И мы (ВВС США — прим. ред.) являемся родом войск, который должен руководить совместными боевыми действиями на этой новой оспариваемой территории. Это то, чего требует страна», - сообщил военный.

Он также подчеркнул, что для повышения огневой мощи Соединенных Штатов Америки необходимо внедрить разведку и коммуникационные возможности сразу во все измерения – в море, на земле, в воздухе, а также в киберпространстве и космосе.

Вместе с тем Гольдфейн заявил, что ВВС США нуждаются в новом поколении командующих.

Как отмечает издание, бюджет американских военно-воздушных сил на космические программы в 2018 году оценивается примерно в 7,75 миллиарда долларов. Это на 20% выше, чем в предыдущем году. Кроме того, ожидается, что в 2019 году данная статья бюджета увеличится до 8,5 миллиарда долларов.