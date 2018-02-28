Суд США отклонил иск о запрете строительства стены на границе с Мексикой

Суд в США отклонил иск властей штата Калифорния к администрации американского президента Дональда Трампа, в котором содержалось требование запретить строительство стены на границе с Мексикой.

Иск был отклонен судьей Гонзало Куриэлем, которого ранее неоднократно критиковал Трамп. Президент США заявлял, что Куриэль имеет мексиканское происхождение, в связи с чем не может быть судьей по делу об университете Трампа, обвинявшемся в мошенничестве, сообщает Bloomberg.

Вместе с тем сообщается, что министерство внутренней безопасности США приветствовало решение суда.

«Доказано, что стены на границах — это исключительно эффективное средство в пресечении потоков наркотиков и незаконных иммигрантов через наши границы», - отметили в ведомстве.

В министерстве внутренней безопасности США также отметили, что в районах Аризоны и Калифорнии, где уже построены такие стены, попытки нелегального перехода границы уменьшились на 95%.

«Министерство внутренней безопасности рассчитывает построить стену там, где наши пограничники считают необходимым ее построить, в соответствии с действующим законодательством», - заключили в ведомстве.

Ранее в Белом доме оценили стоимость стены на границе с Мексикой.