Верховный суд США допустил неограниченное содержание под стражей иммигрантов перед депортацией

Верховный суд США 28 февраля принял решение, которое может привести к неограниченному по сроку содержания в тюрьме иммигрантов, которых американские власти планируют депортировать из страны.

По данным РИА Новости, американский Верховный суд пятью голосами против трех отменил решение нижестоящей инстанции, которое обязывало рассматривать вариант освобождения под залог тех мигрантов, на счет которых решения о депортации не принято после шести месяцев содержания под стражей. За такое решение отдали свои голоса пять судей-назначенцев республиканских президентов, против, как и ожидалось, были три назначенца демократов, один судья из либерального крыла не принимал участие в голосовании.

Ранее Верховный суд США вернул дело в окружной суд, потребовав разъяснить вопрос о том, требует ли американская конституция проведения слушаний о залоге для задержанных мигрантов. В Соединенных Штатах правом толкования конституции обладает как Верховный суд, так и федеральные суды, однако право последнего слова остается за вышестоящей инстанцией.

Сперва иск был подан известной общественной организацией Американский союз гражданских свобод (ACLU), заявившей, что содержание в заключении нелегалов без возможности выхода под залог нарушает их права. Администрация президента США Дональда Трампа за год работы сообщила о мерах по ужесточению иммиграционной политики.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что он хочет, чтобы в Соединенные Штаты приезжали только те люди, которые помогают «делать Америку великой».