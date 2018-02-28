Несколько военнослужащих США госпитализированы после вскрытия письма

На американской военной базе в районе Вашингтона 11 человек пострадали после вскрытия письма в административном здании. В результате происшествия троих военных госпитализировали, их состояние медики оценивают как стабильное.

Как передает телеканал ABC7, полковник, комендор-сержант и капрал попали в больницу с жалобами на «горящие руки и лица», у одного из них пошла кровь из носа. По факту случившегося ФБР начало расследование.

Ранее сообщалось, супруга сына президента США Ванесса Трамп, была доставлена в больницу в Нью-Йорке после того как открыла пришедший по почте конверт, внутри которого был подозрительный белый порошок.