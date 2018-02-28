В Windows обнаружена новая «смертельная» уязвимость

Специалист в области кибербезопасности Набил Ахмед обнаружил новую уязвимость в операционной системе Windows.

Как рассказал эксперт в своем блоге, уязвимость позволяет злоумышленникам одним действием вызвать так называемый «синий экран смерти» (Blue Screen of Death) – сообщение о критической системной ошибке Microsoft Windows.

Ахмед подчеркнул, что под угрозой оказались компьютеры на базе Windows 8.1, а также серверной модификации windows Server 2012 R2.

Эксперт обнаружил проблему в протоколе SMBv3, благодаря которой злоумышленник может удаленно вызвать отказ компьютера в обслуживании. Для этого достаточно лишь одного специального набора команд. Таким образом, при первой попытке техники прочесть данные по соответствующему адресу вызывается ошибка ядра.

Ранее в компании Google рассказали, как взломать любой компьютер на Windows 10.