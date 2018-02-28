Холод и туман: экипаж самолета ВМС США «ослеп» на высоте более семи километров

Экипаж самолета ВМС США EA-18G Growler подвергся сильнейшему обморожению во время полета. Причиной стал сбой системы регулирования температуры в кабине.

Инцидент произошел на высоте 7 600 метров в 90 км от Сиэтла, сообщает Defense News. Издание отмечает, что самолет направлялся из базы Уидби-Айленг в штате Вашингтон на базу Чайна-Лейк в Калифорнии.

Во время полета температура в кабине упала до -30°С, после чего пространство заполнил туман. Приборная доска EA-18G Growler при этом покрылась льдом. Пилот и инженер, которые находились в самолете, не могли видеть происходящее за пределами кабины. Им также не удалось отслеживать показания датчиков и компаса.

В результате инцидента экипаж был вынужден отменить полет к месту назначения, а направление в пространстве ему удалось определить благодаря умным часам и сверениям курса с диспетчерами.

Экипажу удалось вернуться обратно на базу в Уидби-Айленд, однако на руках у летчика и инженеры появились пузырящиеся раны и ожоги.

Как сообщает издание, в настоящее время один из членов экипажа уже вернулся к полетам. Другой летчик все еще находится в больнице.