В Белом доме пообещали продолжить «жесткую» политику в отношении России

Американская администрация продолжит «жесткую» политику в отношении РФ и предпримет различные шаги для защиты от возможного вмешательства Москвы в американские выборы в будущем. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Мы продолжим жесткую (линию – ред.) в отношении России, как делали это и в первый год (работы администрации Трампа – ред.)», - приводит РИА Новости слова Сандерс.

Представитель Белого дома отметила, что администрация США «рассматривает ряд различных действий, чтобы предотвратить» российское вмешательство в предстоящие выборы в США, причем президент Дональд Трамп, по словам Сары Сандерс, «жестче к России, чем его предшественник».

Соединенные Штаты неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп.

В свою очередь РФ неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы в США. В январе этого года президент России Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информагентств назвал чушью утверждения о том, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы и была в сговоре с командой Дональда Трампа.