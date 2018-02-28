Искусственный интеллект превзошел юристов в анализе документов

Искусственный интеллект (ИИ) превзошел юристов по скорости и эффективности оценки документов. Во время эксперимента сотрудники Goldman Sachs, Cisco, а также специалисты из других компаний должны были оценить риски в пяти разных соглашениях, обнаружив в них слабые места.

По данным издания Inverse, люди смогли справиться с задачей с точностью в 94%, а нейросети — в 100%.

Представители стартапа LawGeex, разработавшие ИИ, заявляют, что искусственный интеллект никогда ранее не сталкивался с анализируемыми в процессе тестирования документами.

Эксперты полагают, что нейросети пока не могут заменить человека в юриспруденции, но они в состоянии ускорить его работу и снять часть рутинных задач.