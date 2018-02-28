При тушении возгорания в Москве погибли двое пожарных – МЧС

Двое пожарных погибли во время тушения возгорания в квартире жилого дома на севере столицы. Информацию подтвердили в МЧС по городу Москве.

Инцидент произошел на бульваре Матроса Железняка, д.3. Сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную часть ЦУКС в 21:48.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло на последнем этаже 16-этажного жилого дома. В результате ЧП из горящей квартиры пожарным удалось спасти четырех человек, трое из которых – дети.

«В ходе тушения пожара, при проведении мероприятий для защиты путей эвакуации людей из соседних квартир произошло нарушение остекления и обильный выброс пламени. К сожалению, погибли двое пожарных», - сообщается в заявлении на сайте ведомства.

Площадь пожара составила 20 кв. м. Возгорание удалось ликвидировать.