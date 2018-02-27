Пьяный авиадебошир напал на сотрудника транспортной полиции: видео

Следственный комитет России во вторник возбудил уголовное дело против авиадебошира, который в состоянии алкогольного опьянения сначала начал конфликтовать с бортпроводниками и пассажирами самолета, а потом подрался с сотрудником полиции, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники транспортной полиции поднялись на борт воздушного судна после того, как командир самолета запросил помощь у аэропорта.

«При оформлении протокола об административном правонарушении подозреваемый нанес сотруднику полиции удар кулаком в лицо», - сказано в сообщении СК.

Теперь мужчину обвиняют по статьям «применение насилия в отношении представителя власти» и «хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте».