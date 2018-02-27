Я горячий парень, отвечаю кулаками – националист Мацейчук

Сайт телеканала «Звезда» публикует эксклюзивные кадры, на которых известный польский националист Томаш Мацейчук признается, что он горячий человек и готов всегда полезть в драку.

«В ток-шоу нужен спор, нужен конфликт. Если просто приглашать людей с одной позицией, никакого спора и конфликта не получится. Могу признаться, что было время, когда я немного перебарщивал. Но мне все-таки 27 лет, я молодой человек, горячий. Когда меня оскорбляют, я тоже оскорбляю. Когда на меня бросаются с кулаками, я тоже отвечаю кулаками. Наверное, кто-то подумал, что лучше приглашать других людей, на которых можно наезжать, обижать, оскорблять, избивать. А я всегда дрался, шел вперед, может, это не понравилось. Сейчас уже никто нам не скажет», - заявил Мацейчук.

Ранее польского журналиста Мацейчука, спровоцировавшего драку на российском ток-шоу, задержали. В квартире журналиста также прошли обыски, во время которых, как сообщалось, были найдены предметы с националистической символикой.

Он был доставлен в суд, однако принятие решение по делу националиста, по его словам, перенесли на четверг, 1 марта, когда и будет вынесен вердикт.

Мацейчук уточнил, что есть два варианта развития событий: его либо просто оштрафуют, либо оштрафуют и депортируют без права въезда в Россию в течение пяти лет. Правда, сам «горячий парень» уверен – дело закончится высылкой из страны и штрафом.