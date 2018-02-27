Советник Трампа заснул во время заседания по безопасности в школах

Советник Дональда Трампа Стивен Миллер заснул на заседании по безопасности в школах, сообщило издание The Hill.

Очевидно высидеть часовое заседание чиновнику оказалось не под силу. Миллера видимо тема обсуждений не захватила. Он долго боролся со сном, зевал, кивал носом, но в итоге сдался и уснул.

Photographer from @epaphotos caught Stephen Miller nodding off during the hour-plus White House meeting on school safety. pic.twitter.com/R9F9hqfaCW — Jennifer Epstein (@jeneps) 26 февраля 2018 г.

В итоге он проспал часть заседания, проснулся и нарисовал себя в блокноте для записей. И с восклицанием пометил, что это он - президент США.

В понедельник Трамп провел встречу с губернаторами регионов США и членами администрации. Тема для обсуждений была выбрана из-за недавнего инцидента во Флориде, где расстреляли 17 человек.