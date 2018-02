Советник Трампа заснул во время заседания по безопасности в школах

Советник Дональда Трампа Стивен Миллер заснул на заседании по безопасности в школах, сообщило издание The Hill.

Очевидно высидеть часовое заседание чиновнику оказалось не под силу. Миллера видимо тема обсуждений не захватила. Он долго боролся со сном, зевал, кивал носом, но в итоге сдался и уснул.

Photographer from @epaphotos caught Stephen Miller nodding off during the hour-plus White House meeting on school safety. pic.twitter.com/R9F9hqfaCW