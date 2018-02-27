В Липецкой области возбуждено дело об избиении медиков

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении хулигана, избившего врачей в городской больнице городе Елец Липецкой области.

Зачинщиком потасовки стал 20-тилетний молодой человек. В компании друзей от отмечал в одном из городских кафе свой день рождения. К медикам явился с жалобами на боли в животе, и врач-анестезиолог начал оказывать ему помощь. Неожиданно пьяный пациент напал на врача с кулаками. На помощь хулигану пришли друзья ожидавшие в коридоре.

Хронологию событий можно восстановить по кадрам с камеры видеонаблюдения. На них видно, как персонал больницы пытается успокоить дебоширов. В ответ те избивают всех без разбора, пинают двери, разбрасывают мебель. Под горячую руку попали даже медсестры, которые пытались спрятаться в своих кабинетах.

Нападавшие покинули здание больницы, но позже были задержаны сотрудниками полиции. У пострадавшего врача - черепно-мозговая травма. Досталось и медсестрам разнимавшим драку.