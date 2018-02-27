Валерий Гаркалин экстренно госпитализирован
Российский актер Валерий Гаркалин экстренно госпитализирован в Москве.
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look
Как сообщает РИА Новости, советский и российский актер Валерий Гаркалин в данный момент госпитализирован в НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Сообщается, что актер находится в отделении экстренной реанимации с температурой 37.
Валерий Гаркалин известен российскому зрителю своими ролями в фильмах «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», «Бедная Саша».