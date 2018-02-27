Валерий Гаркалин экстренно госпитализирован

Как сообщает РИА Новости, советский и российский актер Валерий Гаркалин в данный момент госпитализирован в НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии.

Сообщается, что актер находится в отделении экстренной реанимации с температурой 37.

Валерий Гаркалин известен российскому зрителю своими ролями в фильмах «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», «Бедная Саша».