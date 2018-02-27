В Минобороны РФ рассказали об атаках боевиков во время гумпаузы в Восточной Гуте

По поручению Президента Российской Федерации с сегодняшнего дня российским командованием совместно с сирийскими властями начато проведение гуманитарной операции по обеспечению выхода мирных жителей, эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты.

С этой целью в период с 9:00 до 14:00 местного времени теперь ежедневно вводится режим прекращения огня. Он должен позволить всем желающим мирным жителям безопасно покинуть районы Восточной Гуты, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики Юрий Евтушенко.

Для выхода населения, в том числе эвакуации раненых и больных, открыт гуманитарный коридор и развернута необходимая инфраструктура в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин.

«В населенный пункт Эддуэр на базе пункта временного размещения беженцев оборудован пункт приема на 1100 человек. Там же организован мобильный медицинский пункт, позволяющий оказывать первую помощь более чем 150 пациента ежесуточно, а также пункт раздачи горячего питания. Кроме того, для серьезно больных и раненых дополнительные койко-места развернуты в близлежащих сирийских государственных медицинских учреждениях», - сказал Евтушенко.

Для транспортировки вышедших из Восточной Гуты местных жителей в километре к северо-западу от пункта перехода развернута площадка погрузки на автотранспорт, где находятся автобусы и организовано дежурство шести бригад скорой помощи.

Российским центром по примирению враждующих сторон проводится массовое информирование населения по всем доступным каналам.

Так, в районах н.п. Дума, Джаубар и Арбил распространено свыше 180 тысяч информационных листов с указателями маршрута выхода из Восточной Гуты. Вблизи населенного пункта Арбил и Дума сирийскими властями осуществляется оповещение населения средствами мощного звуковещания.

Одновременно информация о работе гуманитарного коридора доводится жителям Восточной Гуты на мобильные телефоны в СМС - сообщениях, а также по радио и телевидению.

«Вместе с тем, вынужден констатировать, что боевиками предприняты запретительные меры для воспрепятствования выхода гражданских лиц из Восточной Гуты в районах населенных пунктов Телль Эль-Курди, Хараста Эль-Басаль, Замалька, Эль-Каса, Джисрейн и Хазрама», - сообщил Евтушенко.

Сегодня во время действия гуманитарной паузы из района между населенного пункта Хараста и Дума с 11:45 до 12:25 боевиками произведено два минометных обстрела гуманитарного коридора. Мины разорвались в 500 метрах от пункта пропуска.

Кроме того, во время «гуманитарной паузы» боевики вооруженных группировок продолжали атаковать позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Хазрама и Нашабия, а после 13:00 перешли в наступление и на других направлениях. Эти действия сопровождались интенсивным артиллерийским огнем и огнем из стрелкового оружия.

Российский центр по примирению враждующих сторон гарантирует безопасность мирного населения, покидающего Восточную Гуту, и делает все возможное для обеспечения режима прекращения огня и соблюдения «гуманитарных пауз» в этой зоне деэскалации.

Призываем лидеров вооруженных группировок в Восточной Гуте соблюдать режим прекращения боевых действий и не препятствовать выходу мирных жителей в безопасные районы.