Президент Польши попал в ДТП в Кракове

Президентский лимузин главы Польши Анджея Дуды попал в ДТП в центре Кракова, сообщило радио RMF FM. Отмечается, что автомобиль наехал на ограничительный отбойник, разделяющий шоссе от трамвайных путей.

Причиной ЧП стало повреждение одной из шин. После инцидента лимузин не смог продолжить движение. По данным СМИ, никто не пострадал.

Отмечается, что президент был вынужден добираться до места в другом автомобиле. Водителя автомобиля оштрафуют на 500 злотых (около 8 тысяч рублей - прим. ред.) и выпишут ему 6 штрафных очков за столкновение.