На Крым обрушились рекордные снегопады

Небывалый снегопад, ураганный ветер, на дорогах гололед и многокилометровые пробки - мы уже привыкли к подобным новостям из Центральной России, но когда речь идет о Крыме, ломаются все стереотипы.

Сотни автомобилей не могут сдвинуться с места, на льду буксуют легковушки и вязнут даже автобусы. Толкать общественный транспорт выходят всем салоном. Вот уж когда точно между пассажирами тает лед. Сегодня в Севастополе сноуборд - самый быстрый вид транспорта.

Из-за снегопада вовремя не открылись магазины, кафе, в администрации пришлось даже переносить совещания. Такого снегопада в Крыму не было много лет.

Коммунальщики в предпоследний день зимы такого от погоды явно не ожидали и напрасно.

Застрявшие в пробках водители, опоздавшие на работу пассажиры, пируэты на заснеженных дорогах и кадры чудесного ухода от столкновений. С мобильных телефонов и видеорегистраторов: видеоотчеты севастопольцев обо всем.

Всего за несколько часов весь город просто замело. Столько снега, как сегодня, в Севастополе не выпадало за всю зиму. Сугробы на улицах и пробки на дорогах. Миндаль, который зацвел еще несколько недель назад, сегодня просто утопает в снегу.

Хлопья снега и цветущий миндаль, сугробы на фоне моря. Крымская романтика немного отвлекает от транспортного коллапса, но штормовое предупреждение в регионе все еще действует.