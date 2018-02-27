Эксперты назвали плюсы глобального потепления для России

Глобальное потепление принесет России больше выгоды, чем убытков. Так полагают ряд экспертов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в программе «Теория заговора» на телеканале «Звезда» заявил, что потепление может открыть большие перспективы северному морскому пути.

«Потепление продолжится. Причем, в арктической приполярной зоне более значимое: там количество льдов каждые десять лет сокращается примерно на 13%. Это открывает перспективы северному морскому пути», - спрогнозировал Тишковец.

По мнению другого эксперта, писателя и публициста Александра Никонова, глобальное потепление позволит сократить вдвое расстояние грузоперевозок из Азии в Европу.

«Мы получим конкурентное преимущество перед Суэцким каналом. Вдвое сокращается расстояние при грузоперевозках из Азии в Европу. Мы получим за счет отступления вечной мерзлоты несколько "Франций" пахотных земель по площади, мы получим произрастание приличного винограда где-то уже под Воронежем. Россия - самая холодная страна в мире. И нам глобальное потепление как раз выгодно», - предположил Никонов.

Некоторые эксперты полагают, что ажиотаж вокруг глобального потепления специально создан глобалистами.

«Все прогнозы этих самых климатологов-алармистов, которые давались на протяжении последних 15-20 лет, не оправдались. Тем не менее они не унимаются. Они продолжают говорить о катастрофе», - отметил Никонов.

Ученые констатируют, что температура Земли медленно поднимается. Но человек к этому имеет мало отношения. Такое изменение просто характерно для эпохи межледниковья, в которой мы сегодня живем. Так полагает и доктор военных наук Сергей Зенкевич.

«Это не первый раз было. Геологи это знают. Между двумя ледниковыми периодами температура поднимается на короткий период, потом она падает, потом приходит лед, потом приходит холод», - пояснил Зенкевич.

Кому и как удается зарабатывать на теории о глобальном потеплении миллиарды долларов? И ждет ли нас на самом деле катастрофа из-за изменения климата? Смотрите в последнем выпуске программы «Теория заговора» на сайте телеканала «Звезда».

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