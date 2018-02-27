ГИБДД Башкирии сообщило о 9 жертвах ДТП при столкновении автобуса и фуры

В Башкирии при столкновении на 1548 километре трассы М-5 микроавтобус столкнулся с фурой, в результате чего погибли девять человек, сообщила пресс-служба ГИБДД по региону. Обе машины вынесло в кювет.

По данным ведомства, всего в салоне автобуса могло находиться 12 человек. О состоянии здоровья водителя грузовика не сообщается. На месте работают правоохранители, медики и сотрудники МЧС.

В МЧС отметили, что от ведомства на место ЧП было направлено четыре единицы техники и 13 спасателей.