Предъявлено обвинение военнослужащему ВСУ, причастному к убийству оператора Первого канала

Следственный комитет России назвал имя того, кто виновен в гибели оператора Первого канала Анатолия Кляна при обстреле автобуса с мирными гражданами в Донбассе летом 2014 года.

Это подполковник Вооруженных сил Украины Николай Маломен. Именно он отдал приказ расстрелять автобус, в котором ехали журналисты и солдатские матери, пытавшиеся попасть в воинскую часть. Обвинение Маломену предъявлено заочно. По российским законам ему грозит 15 лет тюрьмы.

«Маломен осознавал, что в салоне автобуса находятся только невооруженные гражданские лица, тем не менее он дважды отдал приказ открыть по нему огонь. Его подчиненные произвели в сторону автобуса прицельные выстрелы из автоматического оружия, причинив смертельное огнестрельное ранение Анатолию Кляну», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Многие подробности случившегося стали известны благодаря профессионализму Кляна - он до последнего не выпускал из рук камеру. И это была его очередная командировка в зону боевых действий. Опытный оператор - ранее он работал в Афганистане, Югославии, Ираке, на Северном Кавказе. Анатолий Клян посмертно награжден орденом Мужества.