Создание атомного ледокольного флота обсудили Путин с главой Росатома

Президент России Владимир Путин обсудил во вторник, 28 февраля, перспективы развития Росатома с главой госкорпорации Алексеем Лихачевым. На встрече в Кремле топ-менеджер рассказал, что компания на сто процентов и точно в срок выполнила гособоронзаказ и программу гражданского развития.

Росатом проектирует и вводит в строй в России современные энергоблоки, и, несмотря на жесткую конкуренцию, остается мировым лидером по работе с зарубежными заказчиками.

Говорили на встрече и о создании атомного ледокольного флота. При участии госкорпорации идет строительство сразу нескольких кораблей, которые позволят активно осваивать арктические месторождения и проводить крупнотоннажные суда по северному морскому пути.