Фрегат ВМС Украины не смогли отремонтировать из-за антироссийских санкций

ВМС Украины оказались заложниками собственных антироссийских санкций. Из-за введенных Киевом ограничительных мер не удалось отремонтировать флагман украинских ВМС фрегат «Гетман Сагайдачный».

Выяснилось, что необходимые детали можно купить только в России, а это запрещено законом Украины. Пострадала компания, принявшая двигатели на ремонт.

За невыполнение контракта завод оштрафовали более чем на тридцать тысяч долларов.