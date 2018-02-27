Фрегат ВМС Украины не смогли отремонтировать из-за антироссийских санкций
Срок эксплуатации фрегата истекает уже в этом году.
Фото: Минобороны Украины
ВМС Украины оказались заложниками собственных антироссийских санкций. Из-за введенных Киевом ограничительных мер не удалось отремонтировать флагман украинских ВМС фрегат «Гетман Сагайдачный».
Выяснилось, что необходимые детали можно купить только в России, а это запрещено законом Украины. Пострадала компания, принявшая двигатели на ремонт.
За невыполнение контракта завод оштрафовали более чем на тридцать тысяч долларов.