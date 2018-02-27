Националист Мацейчук рассказал, что ждет от суда

Сайт телеканала «Звезда» публикует эксклюзивные кадры признания польского националиста Томаша Мацейчука, что он не ожидает положительного решения по своему делу.

«Все началось с того, что у меня провели обыск дома по статье "Экстремизм", но ничего не нашли. Тогда сказали, давай, поедем в ОВД и проверим документы. Оказалось, что у меня регистрация в Москве, а я спал в Мытищах. Сказали, что будет возбуждено административное дело. Есть два варианта: штраф и выдворение с запретом на 5 лет на въезд в Россию или просто штраф, и сегодня суд решит, что со мной делать», - сообщил сайту «Звезды» Мацейчук.

Он добавил, что не рассчитывает на положительный исход дела.

Ранее польского журналиста Мацейчука, спровоцировавшего драку на российском ток-шоу, задержали, в квартире журналиста также прошли обыски, во время которых, как сообщалось, были найдены предметы с националистической символикой.