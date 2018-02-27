Дрифтующие ржавые «Жигули» захватили российские улицы

Молодежь от Калининграда до Владивостока массово увлекается новым флешмобом. В паблике движения «ВКонтакте» уже больше 410 тысяч подписчиков. Ржавые машины испытывают в экстремальных условиях – на обледеневших дорогах, припорошенных снегом.

Верхом крутизны у дрифтеров считается прием – Kiss the wall («поцелуй стены») – когда задним бампером удается слегка коснуться сугроба. Бывают, конечно, и неудачные попытки, но это стоит того, считают молодые люди. Ветераны автопрома «крутят пятаки», «валят боком» и дрифтуют в парном катании.

Старые творения автопрома адепты «Боевой классики» называют «тазиками», сараями» и «ведрами с болтами» – на эти слова здесь никто не обижается. Наоборот, чем больше ржавчины, тем лучше!

«Там болт не закручен, здесь крыло пропилено – результат того, что я много езжу. Крыло отваливается но это абсолютно не мешает дрифтить», - рассказал участник сообщества дрифтеров «Боевая классика» Филип Сакин, который купил «Копейку» старше его в два раза за 15 тысяч рублей.

Заднеприводный «автохлам» легко входит в управляемый занос, да и разбить ржавые ВАЗы не жалко, отмечают участники сообщества.

Старые дедушкины ВАЗы в руках «жигулистов» обретают второе дыхание. Педаль в пол, максимальные обороты, руль в полном вывороте и ржавые копейки с пятерками начинают кружиться в танце.

«Девчонкам очень нравится, ты крутой парень, если ты умеешь круто дрифтить, если у тебя круто выглядит Жига это повышает твои шансы», - отметил участник сообщества дрифтеров «Боевая классика» Эдуард Ованесян.

Дерзкие «жигулисты» меняют сознание молодежи. Выкладывать фото на фоне «классики» стало модно. И девушки все чаще становятся штурманами дрифтоманов.

Лучшей рекламы отечественного автопрома не придумаешь. В «Боевую классику» уже пытаются влиться даже «газелисты». Дрифт на советских раритетах – на глазах превращается в доступный автоспорт, своего рода автошколу и бесплатные курсы безопасного вождения.