Опубликованы первые кадры националиста Мацейчука в суде

Сайт телеканала «Звезда» публикует первые кадры пребывания польского националиста Томаша Мацейчука в суде.

Он сообщил, что скоро должны состояться слушания, на которых решится, будет ли на него наложен штраф или его депортируют из России с запретом на въезд на 5 лет.

Мацейчук спровоцировал драку на российском ток-шоу. После он был задержан, в квартире журналиста прошли обыски, во время которых были найдены предметы с националистической символикой.