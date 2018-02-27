Военный самолет-разведчик США приблизился к границам России над Черным морем

Американский борт радиоэлектронной разведки большого радиуса действия EP-3E Aries II провел очередной многочасовой полет у побережья Крыма и Краснодарского края, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Как следует из мониторинга, в понедельник самолет ВМС США с бортовым номером 157326 и позывным FARM26, поднявшийся с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, нескольких часов курсировал на высоте 7,5 тысячи метров вдоль южного побережья Крыма от Алупки до Керченского пролива и Краснодарского края по линии Анапа - Новороссийск - Геленджик.

Также в понедельник к российским границам приблизился еще один американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 168437 и позывным PS266, который вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.