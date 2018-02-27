СК возбудил уголовное дело после пожара в Перми, где погибли шесть человек

Ночью в пермском городе Чусовой в общежитии произошел крупный пожар, в результате которого шесть человек погибли. Трое из погибших дети, сообщается на сайте управления СК по Пермскому краю. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

«В результате 6 человек погибли: женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей. Четверо жильцов дома госпитализированы в больницу. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает газета «Известия», еще 13 человек с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы. Из здания эвакуированы 34 человека. Сейчас на месте происшествия работают следователи, обстоятельства и причины возникновения пожара выясняются.