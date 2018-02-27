Названы автомобили, которые меньше всего дешевеют

Эксперты назвали автомобили, которые меньше всего дешевеют. Анализ проводили в аналитическом агентстве «Автостат».

Оценка проводилась среди автомобилей сегмента B по индексу остаточной стоимости, который отражает то, насколько машина теряет в цене от изначальной стоимости.

Лидером рейтинга стал Hyundai Solaris, который после трех лет сохраняет свою цену от изначальной цены на уровне 89,91%.

На втором месте хэтчбек Renault Sandero, индекс остаточной стоимости которого составил 89,64%. Третье место занял лифтбек Skoda Rapid с показателем 89,33%.