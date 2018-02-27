Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у Курильских островов
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 6,6 км в 124 км юго-восточнее города Северо-Курильск.
Фото: Alexandr Liskin Russian Look / Globallookpress
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло возле Курильских островов. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
«Сейсмическое событие произошло во вторник (27 февраля. — RT) днем по местному времени», - цитирует «Интерфакс» слова представителя РАН.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 6,6 км в 124 км юго-восточнее города Северо-Курильск. Данных о пострадавших и разрушениях нет.