Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у Курильских островов

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло возле Курильских островов. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

«Сейсмическое событие произошло во вторник (27 февраля. — RT) днем по местному времени», - цитирует «Интерфакс» слова представителя РАН.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 6,6 км в 124 км юго-восточнее города Северо-Курильск. Данных о пострадавших и разрушениях нет.